PSB filia Thiago Peçanha e entra na briga pela Prefeitura de Itapemirim

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) filiou o ex-prefeito de Itapemirim, Thiago Peçanha, nesta quinta-feira (7), e entrou na disputa pela Prefeitura de Itapemirim.

“Com muita alegria anuncio minha filiação ao PSB, partido do nosso querido governador Renato Casagrande, onde fui recebido com muito carinho e entusiasmo. Estamos prontos para trabalhar por um Itapemirim de mais oportunidades e desenvolvimento para todos”, escreveu Thiago Peçanha.

O ex-prefeito já vinha sendo sondado por outras siglas, como a Rede Sustentabilidade, mas encontrou no PSB, partido do governador Renato Casagrande, a segurança necessária para sustentar a pré-candidatura ao Poder Executivo municipal.

Além do atual prefeito, Dr. Antonio Rocha, que vai tentar a reeleição, Thiago Peçanha vai disputar a cadeira da Prefeitura de Itapemirim com os pré-candidatos: vereador e presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, Paulinho da Graúna, Geninho Bechara, Dr. Alex Wingler e Zé Natal.

