PSD-ES realiza encontro estadual com foco no papel da mulher na política

O PSD do Espírito Santo realiza, neste sábado, (16), um evento para apresentar as diretrizes da bandeira, dialogar sobre o papel da mulher na política.

O evento também visa mostrar os avanços conquistados e convidar mais pessoas para se filiar à legenda, que vem aumentando o número de diretórios ativos em dezenas de municípios capixabas.

Assim, sob o comando do novo presidente estadual da legenda, o ex-deputado Renzo Vasconcelos, o PSD busca aumentar a adesão do público feminino.

Além disso, quer o fortalecimento do PSD Mulher, movimento que visa dar mais voz e ampliar a presença feminina na política do Espírito Santo.

Diversas lideranças do PSD estarão presentes no encontro, assim como integrantes de outros partidos. Na oportunidade, também serão apresentados os novos presidentes dos diretórios municipais, que sofreram uma reestruturação a partir da chegada de Renzo à presidência.

“É muito importante reestruturar e fortalecer nossas bases, desde já. Estamos em ano eleitoral, o PSD é o maior partido do Brasil e queremos dar nossa contribuição, como capixabas, para construir um novo país, começando pelos municípios”, afirma Renzo Vasconcelos. “Vejo com entusiasmo o crescimento dos nossos diretórios e também o fortalecimento do PSD Mulher. Estamos otimistas e certos de que vamos atrair ainda mais pessoas interessadas em fazer do Espírito Santo um estado cada vez mais forte, próspero e protagonista no contexto nacional”.

Aberto ao público, o encontro do PSD-ES acontece a partir das 9 horas no Clube dos Oficiais, no Jardim da Penha, em Vitória.

Serviço

PSD Avança do a Mulher / Encontro do PSD-ES

Dia: Sábado, 16 de março de 2024

Hora: 9h

Local: Clube dos Oficiais – Av. Dante Michelini, 1.275 – Jardim da Penha – Vitória / ES