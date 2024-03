PT aposta em professor Márcio Bolzan em Muniz Freire

No município de Muniz Freire, o Partido dos Trabalhadores (PT) está apostando na pré-candidatura do professor do IFES Márcio Bolzan.

Márcio é professor do IFES desde 2010, mestre e doutor pela UFES. Nos últimos anos, está buscando especialização em Gestão Estratégica da Administração Pública e Economia. Pesquisador e orientador de mestrado no Programa de Pós-graduação em Ensino de Física do IFES. Foi responsável pela gestação da Proposta de Criação de um IFES em Muniz Freire desde 2022.

Em 2021, foi condecorado com a Comenda Paulo Freire da Assembleia Legislativa do Espírito Santo pelos relevantes serviços prestados à Educação no Estado. Atualmente, ocupa a Diretoria Científica da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia do IFES e ministra aulas no IFES Campus de Alegre.

Alternativa ao eleitor

Segundo Bolzan, o PT de Muniz Freire colocou seu nome como pré-candidato porque reconhece a importância de oferecer alternativas aos eleitores e contribuir com ideias e propostas para o desenvolvimento da cidade.

“Como professor do IFES, responsável pela concepção de um IFES em Muniz Freire, e comprometido com o bem-estar da comunidade, acredito que tenho muito a oferecer para construir um futuro melhor para todos os munícipes”, afirma o professor.

Para Márcio Bolzan, a atual gestão em Muniz Freire tem seus pontos positivos e desafios, como qualquer administração.

“Reconheço os esforços do atual prefeito em algumas áreas, mas também vejo oportunidades de melhoria em outras. É importante destacar os avanços alcançados, ao mesmo tempo, em que se reconhecem as áreas que necessitam de atenção e aprimoramento para o benefício da população”, enfatizou.

Federação Brasil de Esperança

Contando com o apoio dos partidos da Federação Brasil de Esperança, composto pelos partidos PT, PV e PC do B, Márcio Bolzan possui o apoio do senador Fabiano Contarato, deputado Federal Helder Salamão e deputado Estadual João Coser.

Crédito: Redes Sociais