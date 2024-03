PT oficializa projeto para disputa da Prefeitura de Vila Velha

O Partido dos Trabalhadores (PT) oficializou, neste domingo (3), a decisão de apresentar um projeto para a cidade de Vila Velha. Entre os nome destacados como pré-candidatos ao Poder Executivo municipal pela legenda estão o João Batista e Edson Wilson.

“Com o PT na Prefeitura de Vila Velha, a população vai se beneficiar ainda mais dos resultados positivos produzidos pelo governo do presidente Lula, que estão trazendo o desenvolvimento para todas as pessoas: crescimento da economia, crescimento do número de empregados e trabalhadores em atividades, aumento da massa salarial, crédito mais barato e tudo isso com inflação sobre controle”, explicou o pré-candidato a prefeito João Batista.

O evento ainda abordou a necessidade de o município implementar um projeto de desenvolvimento muito mais avançado do que o atual, tendo como meta dois pilares do desenvolvimento: uma forte política social para melhorar a qualidade de vida da população e a digitalização da economia e do setor público.

No evento, ainda foram apresentados nomes dos pré-candidatos(as) a vereadores e vereadoras para a formação de chapa juntamente com os partidos da Federação ( PV e o PC do B).

Participaram das discussões a deputada federal e presidente do partido no Espírito Santo, Jackeline Rocha; o deputado Estadual, João Coser (PT); o secretário estadual de Esportes, José Carlos Nunes; o ex-presidente da Assembleia Legislativa, que se destacou no combate ao crime organizado, Claudio Vereza, e o presidente municipal da legenda em Vila Velha, Fabrício Santana.