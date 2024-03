À medida que a tecnologia evolui e os mecanismos de busca se tornam mais sofisticados, as estratégias de otimização de mecanismos de pesquisa (SEO) também precisam se adaptar.

Desde a crescente importância do E-A-T (Experiência, Expertise, Autoridade e Confiança) até a otimização para pesquisa por voz e a ênfase na experiência do usuário, os profissionais de marketing digital enfrentarão desafios e oportunidades.

Confira mais detalhes sobre algumas tendências de SEO para 2024, com algumas até em andamento.

Quais as tendências de SEO para 2024?

Experiência do usuário

Uma boa experiência do usuário não apenas mantém os visitantes engajados, mas também pode influenciar positivamente o posicionamento do seu site nos mecanismos de busca.

Uma das principais maneiras de melhorar a experiência do usuário é garantir que o seu site seja acessível e fácil de navegar. Isso inclui ter um design responsivo, que se ajusta automaticamente a diferentes dispositivos, como smartphones e tablets, proporcionando uma experiência consistente em qualquer tamanho de tela.

Inteligência Artificial e aprendizado de máquina

A IA e o aprendizado de máquina podem ajudar os profissionais de marketing a entender melhor o comportamento dos usuários e a personalizar a experiência do usuário de acordo com suas necessidades e preferências.

Com a evolução da IA, os mecanismos de pesquisa também estão ficando mais inteligentes. Os algoritmos estão se tornando capazes de entender o contexto e a intenção por trás das consultas de pesquisa, o que significa que o conteúdo relevante e valioso tem mais chances de ser exibido aos usuários.

O aprendizado de máquina também pode ser usado para otimizar a estratégia de palavras-chave. Em vez de depender apenas de palavras-chave isoladas, os profissionais de marketing podem usar algoritmos de aprendizado de máquina para identificar padrões nas consultas de pesquisa e sugerir combinações de palavras-chave que têm maior probabilidade de gerar tráfego e conversões.

Topical Authority

Topical Authority é um conceito fundamental no mundo do SEO. Ele se refere à autoridade e especialização de um site ou página em um tópico específico.

Quando um site demonstra conhecimento profundo e relevante sobre um assunto, os mecanismos de busca tendem a classificá-lo mais alto nos resultados de pesquisa relacionados a esse tópico.

Para construir a autoridade tópica, é essencial criar conteúdo de alta qualidade, obter backlinks de sites confiáveis e manter uma presença consistente e relevante na área de interesse. A otimização para palavras-chave específicas e a participação em comunidades online relacionadas ao tópico também contribuem para o desenvolvimento da autoridade tópica.

EEAT

O EEAT (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) é um conjunto de diretrizes do Google que avaliam a qualidade e confiabilidade de um site.

O objetivo do EEAT é garantir que os usuários encontrem informações confiáveis e relevantes nos resultados de pesquisa. Os três pilares do EEAT são:

Experiência (Experience):

O pilar de experiência é o mais recente entre os conceitos do EEAT. Ele enfatiza que o conteúdo deve ser avaliado considerando se foi desenvolvido por pessoas com experiência no assunto.

Para o Google, receber informações de alguém que realmente vivenciou o tópico faz diferença. Portanto, a experiência pessoal é valorizada na criação de conteúdo.

Especialidade (Expertise):

Ter especialização significa ser reconhecido como competente ou superior em uma área específica.

O Google avalia se o conteúdo demonstra conhecimento profundo e relevante sobre o assunto. Isso envolve a precisão das informações e a capacidade de fornecer insights valiosos.

Autoridade (Authoritativeness):

A autoridade refere-se à confiabilidade e reputação da fonte por trás do conteúdo.

Páginas que possuem informações verdadeiras, confiáveis e precisas são consideradas mais autoritárias. Isso é construído por meio da experiência e especialização.

Confiabilidade (Trust):

O pilar de confiança é central no EEAT. Ele avalia se a página é confiável para os usuários.

Exemplos incluem e-commerces com sistemas de pagamento seguros, páginas de avaliações honestas e conteúdo que previne danos às pessoas (principalmente em páginas relacionadas a saúde e finanças).

O EEAT é um fator importante para o SEO, mas não é o único. É importante também otimizar seu site para outros fatores, como palavras-chave, velocidade de carregamento e experiência do usuário.

Conclusão

As tendências de SEO para 2024 apontam para uma evolução contínua no cenário do marketing digital, com foco em adaptar estratégias para atender às demandas em constante mudança dos mecanismos de busca e dos usuários online.

Com a crescente importância do conteúdo relevante e de qualidade, espera-se uma maior ênfase na produção de materiais informativos e envolventes, capazes de agregar valor ao público-alvo.

A integração de tecnologias emergentes, como inteligência artificial e aprendizado de máquina, também promete influenciar as estratégias de SEO, oferecendo novas maneiras de compreender e atender às necessidades dos usuários.