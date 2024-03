Quase! Três capixabas ‘batem na trave’ na Mega-Sena; veja números

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.697 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira (07), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Entretanto, o resultado do sorteio, foi favorável para três apostas registradas no Espírito Santo.

Os sortudos capixabas, que registraram suas apostas em Linhares, Serra e Vitória, bateram na trave e acertaram cinco, das seis dezenas sorteadas. Sendo assim, cada um deles leva pra casa o prêmio de R$ 18.712,71.

A saber, os números sorteados foram: 10 – 11 – 13 – 25 – 27 – 42.

O prêmio para o próximo sorteio, que acontece neste sábado (9), acumulou em R$ 7,5 milhões.

De acordo com a Caixa, ao todo, 98 apostas acertaram a quina e ganharam R$ 18.712,71 cada. Já outras 4.663 apostas acertaram a quadra e ganharam R$ 561,82 cada.

As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.