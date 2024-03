Recomeço: prefeito de Mimoso cancela festas e reajuste salarial de servidores 

O prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa (Republicanos), anunciou algumas medidas para conter gastos públicos após o temporal que destruiu a cidade.

“Pelos transtornos, não teremos nenhuma festa do município: Festa de Mimoso, Festa de São Pedro de Itabapoana. Festas de todas as comunidades a prefeitura não vai disponibilizar nenhum real. A gente está aqui cancelando todos os eventos e festas em Mimoso do Sul”, explica o gestor.

No comunicado também constam medidas de contenções no âmbito da administração municipal como, o por exemplo, o aumento dos proventos do funcionalismo público.

“Reajuste do servidor, vou ficar devendo esse ano também, mas dei um ticket no final do ano e não vou dar o reajuste esse ano de 2024. Peço a compreensão de vocês. São essas contenções de gastos que a gente está fazendo de forma imediata. E a gente pede que vocês continuem colaborando com o município”, afirma Peter Costa.