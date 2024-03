Reforço na pré-candidatura à reeleição de Romário Vieira em Iúna

Ao lado do prefeito de Iúna, Romário Vieira (Podemos) e do presidente da Câmara do município, Edimilson de Souza (Podemos), o deputado Federal, Gilson Daniel, comunicou que o ex-prefeito e ex-deputado Estadual, José Ramos, será o novo presidente do Diretório Municipal do Podemos no município de Iúna.

Em vídeo divulgado na segunda-feira (12), José Ramos declara apoio à pré-candidatura de Romário Vieira e informou que estará retornando para Iúna para tanto ajudar no processo de reeleição de Romário, quanto de fazer a gestão do partido Podemos em Iúna.