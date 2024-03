Reforço para saúde: secretário convoca voluntários para hospital em Mimoso

O secretário de saúde de Mimoso do Sul, Eliedson Morini, foi às redes sociais, nesta quarta-feira (27), pedir apoio para os serviços de saúde no Hospital Apóstolo Pedro.

De acordo com ele, a unidade de saúde precisa de voluntários com registros ativos para trabalharem como médico, enfermeiros, técnico em enfermagem, técnicos em radiologia, farmacêuticos.

Mimoso do Sul está entre as 13 cidades que foram atingidas pelas fortes chuvas que caíram no Sul do Espírito Santo no último dia 26. Somente lá, 18 pessoas morreram.

A cidade está com centenas de pessoas desabrigadas e precisando de atendimento emergencial, além de assistência médica contínua.

