Renegociação de dívidas: ES terá três mutirões na Semana do Consumidor

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) estará presente em três mutirões de renegociação de dívidas durante a Semana do Consumidor. Contudo, os clientes terão condições especiais para quitar débitos em aberto, as mesmas oferecidas no Feirão Zera Dívida Banestes. Em todos os casos, há possibilidade de descontos de até 100% em juros, correção e multa, além do parcelamento dos valores em até 120 meses.

Em comemoração ao Dia do Consumidor, nesta sexta-feira (15), o Procon Estadual e os Procons de Vitória e de Cariacica oferecerão atendimentos voltados à reestruturação financeira dos inadimplentes. Aliás, o objetivo é auxiliar os endividados a regularizarem seus débitos e auxiliar a quem está enfrentando dificuldades financeiras.

Atendimentos

Todavia, desta quarta-feira (13) a sábado (16), o Procon Municipal de Cariacica realizará o atendimento ao público no Centro Administrativo da Prefeitura de Cariacica, localizado na Avenida Alice Coutinho, s/nº, Vera Cruz. Nos três primeiros dias, a ação ocorre das 9h às 17h. Já no último dia, o horário será das 9h às 13h.

Já os Procons Estadual e de Vitória realizarão atendimento desta quarta-feira (13) até sexta-feira (15), sempre das 09h às 17 horas. Aliás, o Procon Estadual recebe o público na sede do instituto, localizado na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 935, no centro da Capital. Já as negociações do Procon de Vitória ocorrem na Casa do Cidadão, situada à Avenida Maruípe, nº 2.544, bloco A, bairro Itararé.

Nas três ações, podem requerer a renegociação os clientes Banestes pessoa física ou pessoa jurídica, com dívidas judicializadas ou não e com atraso superior a 60 dias. Diante da solicitação, o Banco vai avaliar a concessão de até 100% de desconto em todos os juros, correção e multa, além de definir um novo prazo de parcelamento da dívida, que pode chegar a 120 meses. É importante lembrar que os descontos são sempre maiores para quem decide pagar à vista.

Contudo, todos os produtos ofertados pelo Banestes podem ser renegociados, como contratos de antecipação de Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito. Já os produtos de crédito imobiliário e Pronampe estão fora da ação, por necessitarem de negociação específica.

Assim, para aproveitar as condições e realizar a negociação, os interessados devem se dirigir ao local do evento portando documento de identidade (RG), CPF e, se possível, comprovante de renda, que pode auxiliar na avaliação financeira.

Saiba mais sobre a renegociação de dívidas:

Mutirões de renegociação de Dívidas da Semana do Consumidor

Procon Cariacica

Data: 13 a 16 de março

Horário: 09h às 17h (nos dias 13, 14 e 15) e de 09h às 13h (dia 16)

Local: Centro Administrativo da Prefeitura de Cariacica – Av. Alice Coutinho, s/nº, Vera Cruz, Cariacica

Procon Vitória

Data: 13 e 15 de março

Horário: 09h às 17 horas

Local: Casa do Cidadão, Procon Vitória – Av. Maruípe, nº 2544, bloco A, Bairro Itararé, Vitória

Procon Estadual

Data: 13 a 15 de março

Horário: 09h às 17 horas

Local: Sede do Procon Estadual – Av. Jerônimo Monteiro, nº 935, Centro, Vitória