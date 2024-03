Residência do tráfico: PM detém suspeitos e apreende droga Skank no ES

Policiais militares da Força Tática do 1° Batalhão apreenderam drogas e detiveram três suspeitos na noite da última segunda-feira (25), no bairro São Pedro 1, em Vitória.

Segundo a Polícia Militar, foi acionada para investigar uma denúncia de atividade ilícita na Rua Manoel Rosindo da Silva. A denúncia indicava o uso de uma residência como ponto de tráfico de drogas.

Ao chegar ao local, os policiais confirmaram a veracidade da denúncia e observaram indivíduos tentando descartar sacolas da residência. Todo o material descartado foi recuperado e incluía Skank, buchas de maconha, e balanças de precisão. Além disso, mais entorpecentes foram encontrados dentro da residência. Três suspeitos foram detidos.

Portanto, todos os detidos foram encaminhados pela PM à autoridade competente para as medidas legais cabíveis.

