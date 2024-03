Polícia Militar apreende mais de 400 pinos de cocaína no ES

Policiais militares da Força Tática do 4º Batalhão apreenderam drogas durante um patrulhamento realizado no município de Vila Velha, na última segunda-feira (25).

De acordo com a Polícia Militar, os militares avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito fugiu, abandonando para trás uma quantidade expressiva de materiais ilícitos.

Na ação, os policiais apreenderam 57 buchas de maconha, 21 pedras de crack, 457 pinos de cocaína, cinco comprimidos de ecstasy e a quantia de R$ 290,00 em espécie.

Portanto, todos as drogas e o dinheiro foram apreendidos e a ocorrência foi devidamente encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha para as medidas legais necessárias.

