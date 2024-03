Resultado da Mega-Sena: aposta do ES leva o prêmio na quina

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.703, e o prêmio principal acumulou mais uma vez. O sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira (21), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Entretanto, uma aposta registrada no Espírito Santo ‘bateu na trave’ e acertou cinco, das seis dezenas sorteadas.

O sortudo capixaba registrou uma aposta simples, com seis números, em Domingos Martins, na região serrana Estado. Sendo assim, ele leva pra casa o prêmio de R$ R$24.864,59

A saber, os números sorteados foram: 03 – 07 – 11 – 35 – 38 – 56

O prêmio para o próximo sorteio, que acontece neste sábado-feira (21), acumulou em R$ 83 milhões.

De acordo com a Caixa, ao todo, 127 apostas acertaram a quina e ganharam R$ 24.864,59 cada. Já outras 9.237 apostas acertaram a quadra e ganharam R$ 661,42. cada.

Quem quiser fazer uma “fezinha” pode registrar a aposta para próximo sorteio até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.