Reviravolta no caso Choquei: “Tudo foi criado e partiu da própria jovem”

Reviravolta no caso Choquei. A Polícia Civil concluiu o inquérito que investigava as circunstâncias da morte da jovem Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos, em dezembro do ano passado.

Contudo, a jovem foi apontada como affair de Whindersson Nunes e atacada nas redes sociais. Os dois, no entanto, negaram o suposto envolvimento.

Aliás, as investigações apontaram que foi a própria Jéssica quem criou e divulgou os conteúdos do suposto relacionamento com o humorista. Além disso, ela enviou para páginas de fofocas da internet.

“Durante as investigações foi apurado e concluído que todas as fofocas veiculadas pelas páginas foram criadas e divulgadas pela própria jovem. Ela fez toda a montagem e divulgou para as páginas de notícias sobre o seu relacionamento com o humorista”, disse o delegado do caso, Felipe Oliveira Monteiro.

Ao todo, segundo a polícia, Jéssica Canedo criou três perfis falsos, onde se passava por outras pessoas. Para as páginas de notícias, a jovem dizia ter um “furo” e enviava os prints da suposta conversa com Whindersson.

Reviravolta no caso Choquei

Durante as investigações, as páginas de fofoca apresentaram conversas que tiveram com a própria Jéssica. Aliás, em uma delas, a jovem teria confirmado o envolvimento com o humorista, dizendo que realmente havia conversado com ele, contudo, o conteúdo divulgado estava sendo distorcido.

No entanto, a família de Jéssica informou que ela já sofria de depressão e que as mensagens de ódio que passou a receber após o episódio estariam agravando o seu quadro. Segundo a polícia, uma jovem de 18 anos, da cidade de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, está sendo indiciada por incentivar o suicídio de Jéssica.

A responsável pelo comentário responderá em liberdade pelo crime de incentivo ao suicídio e, se condenada, pode ter de dois a seis anos de reclusão.