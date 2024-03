Kid Bengala se rende a harmonização íntima e realiza procedimento no ES

Na última terça-feira (2), o maior ator pornô dos últimos tempos, ‘Kid Bengala’, famoso pelo tamanho do seu órgão genital, esteve em Vitória, capital do Espírito Santo, para realizar uma harmonização íntima. O médico Pedro Sousa foi o responsável pelo procedimento.

Kid revela, nos vídeos postados pelo especialista em harmonização íntima, que para as mulheres não importa a comprimento, mas sim a “grossura”.

Clovis Basílio dos Santos, o ‘Kid Bengala’, mora em São Paulo com seus dois filhos, está com 69 anos e é ativo nas redes sociais. Recentemente sua imagem foi utilizada em uma campanha publicitária de uma marca de hambúrgueres fast-food que deu o que falar.

O procedimento de harmonização íntima consiste na aplicação de ácido hialurônico de forma estética no corpo do pênis para aumento da circunferência do órgão. Este procedimento tem ganhado bastante visibilidade por ser seguro, com baixo tempo de repouso e ser reversível.

Quem é Kid Bengala?

‘Kid Bengala’ tem carreira pública desde os anos 2000. Apesar disso, o número de seu “documento” diverge na internet afora.

De acordo com o Wikipédia, o instrumento do ex-ator tem 33 cm. Porém, segundo lojas especializadas no prazer, Kid Bengala já vendeu réplicas de seu órgão e na descrição constava 29 cm diâmetro.

Kid Bengala, apesar de figura pública, apenas falou sobre o assunto uma vez, em 11 de agosto de 2021, em entrevista à Geisy Arruda no YouTube. À ocasião, ele questionou o tamanho exato de seu “brinquedo”.

“Tenho dois tamanhos”, iniciou ele. “O original é de 27 cm. O comercial é 33 cm”, complementou, confirmando que o órgão com mais de 30 cm é um mito criado pelo marketing.

Na época, o ex-ator defendeu que seu órgão aumentou 6 cm com o uso rotineiro de um gel estimulante. Porém, não há comprovação científica que corrobore a eficácia e funcionalidade destes produtos. Apesar disso, o produto é aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.