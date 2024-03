Ricardo Ferraço foca em agenda para fortalecer negócios no Caparaó

O vice-governador e secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), cumpre agenda em diversas cidades com o objetivo de conhecer e fortalecer negócios no Caparaó.

Nesta quinta-feira (15), Ferraço visitou a empresa de laticínio Iunin. A empresa do setor da agroindústria pertence a família Osório.

“O Desenvolvimento ES veio aqui no Iúna, na Fazenda Bem Posta, para apresentar para os empreendedores, da família Osório, toda a nossa plataforma de estímulo, de incentivo, as nossas linhas de crédito para que nós possamos ampliar a produção, ampliar a geração de emprego e mostrar que o Espírito Santo é o Brasil que dar certo”, explica o vice-governador.

Além da agroindústria, Ricardo Ferraço também visitou, ao lado do prefeito Romário, obras e equipamentos públicos da cidade.

A agenda do vice-governador, visando fortalecer negócios no Caparaó, se estendeu até esta sexta-feira (15), quando ele percorreu os municípios de Ibatiba e Muniz Freire.

Negócios no Caparaó

Aliás, acontece entre os dias 14 e 15 de março, em Muniz Freire, no Caparaó, a Feira Inova Capixaba – Agricultura In Foco.

Neste ano, a feira recebe o “Fórum de Piscicultura”. Assim, um dos palestrantes do primeiro dia do evento é Francisco das Chagas Medeiros, presidente da Peixes BR.

O médico veterinário também representa a FIESP/MT. Medeiros estará abordando o tema: Piscicultura no Brasil, Cenário Atual e Perspectivas Futuras.