Rio Branco VN e Desportiva se enfrentam por vaga na semifinal

Neste sábado (17), Rio Branco de Venda Nova vai até Cariacica, para enfrentar a Desportiva, em jogo válido pelas quartas de final do Capixabão 2024.

Valendo vaga na grande semifinal da competição, o Rio Branco começa o jogo em desvantagem, uma vez que o adversário tem a “vantagem do empate”. Ou seja, dois resultados iguais dão a vaga para Desportiva.

O primeiro jogo entre as duas equipes, aconteceu no Estádio Olímpio Perim, e mesmo com muitas chances de gol para equipe de Venda Nova, a partida terminou em 0 a 0.

Agora, com a página virada, Rio Branco VN vai até Cariacica, para reverter o empate em casa. Lá, só a vitória interessa ao Polenteiro, uma vez que apenas a vitória, independente da quantidade de gols, classifica o time de Venda Nova.

Jogo entre Rio Branco VN e Desportiva

As duas equipes se enfrentam no Estádio Engenheiro Alencar Araripe, em Cariacica, com mando de campo da Desportiva. O jogo está previsto para começar às 15h30, neste sábado (16).

Em seu Instagram oficial, a Desportiva anunciou o preço dos ingressos. O ponto de venda para compra de ingressos fica na Avenida Mário Gurgel, 4.795, Vila Palestina, Cariacica. E o valor de cada ingresso é de R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia).