Rio Novo do Sul: veja quem pode ameaçar a reeleição do Nei Castelari

Em Rio Novo do Sul, o cenário político parece estar favorável para a reeleição do Nei Castelari, atual prefeito do município.

Até então, nenhum pré-candidato a prefeito se colocou à disposição da cidade como opção contra o atual chefe do Poder Executivo municipal, que, além de estar com a “máquina” na mão, também conta com o apoio do governador Renato Casagrande (PSB).

O que se sabe, é que há um desejo de parte da população que haja projetos de governo alternativos ao do Nei Castelari no pleito eleitoral que acontece em seis de outubro deste ano.

Até o Enildo Bananeiro (Pros), que ficou em segundo lugar nas últimas eleições municipais, ainda não apontou se vem novamente para a disputa da Prefeitura de Rio Novo do Sul.

Ele ainda não manifestou abertamente o desejo de concorrer ao pleito. Porém, o seu nome é especulado como potencial pré-candidato a prefeito com musculatura para bater de frente com o Nei Castelari.

Família Fiorio

A família Fiorio também aparece entre as especulações. Atualmente, ao que parece, há uma indefinição quanto ao melhor nome do núcleo familiar para a disputa.

A indecisão está entre a mãe Rita Fiorio, que afirma que não pretende concorrer a eleição, ou o seu filho, o ex-prefeito Thiago Fiorio.

Eleito em 2016, ele governou a cidade no período de 2017 a 2020, mas não concorreu à reeleição. Apoiou o Nildo Bananeiro, que perdeu para Nei Castelari por poucos votos de diferença.

A família Fiorio é formada por empresários e tem herança política. São filha e neto de Estevam Fiorio, que já foi prefeito de Rio Novo do Sul.

Enquanto não há uma definição de um opositor, o Nei Castelari continua com as suas articulações, transformando adversários em aliados.