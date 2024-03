Saiba a diferença entre síndromes respiratórias, gastroenterites e dengue

Você sabe a diferença entre a síndromes respiratórias, gastroenterites e dengue? Devido à variação de temperatura e das chuvas, neste verão, o Brasil tem enfrentado um aumento significativo de casos de doenças de síndromes respiratórias (Covid-19, resfriados e gripe), gastroenterites e dengue.

No entanto, em Cachoeiro, os números dos registros dessas patologias têm crescido. Diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde salienta que é fundamental diferenciar os sintomas para se obter um tratamento adequado.

Apesar de as doenças apresentarem sinais semelhantes, é muito importante se atentar às características que se diferem, já que existem alguns medicamentos contraindicados para dengue.

Resfriado

Portanto, os resfriados são causados por vírus que comprometem, especialmente, as vias áreas superiores e causam coriza clara e desconforto na garganta.

Gripe

Aliás, na gripe (Influenza) há um agravamento na intensidade dos sintomas do resfriado. São comuns sinais como febre, dor de cabeça, dor articular, olhos irritados, tosse seca ou com catarro e há casos que apresentam dor de ouvido.

Covid-19

Como os sintomas de Covid-19 (coronavírus) se assemelham bastante com outras síndromes respiratórias, para obter um diagnóstico correto é necessário um teste. Dentre os sinais mais recorrentes está a febre, coriza, infecção na garganta, tosse seca e dificuldade respiratória.

Dengue

No entanto, a dengue, assim com outras arboviroses, é transmitida pelo mosquito Aedes aegepti. Os sintomas são febre alta, erupções cutâneas e dores musculares e articulares.

Em casos graves, há a presença de hemorragia intensa e choque hemorrágico (quando uma pessoa perde mais de 20% do sangue ou fluido corporal), o que pode ser fatal.

Gastroenterite

A gastroenterite, em geral, é transmitida por contato com uma pessoa infectada, por alimentos ou água contaminados. Dentre os sintomas, a pessoa pode apresentar infecção intestinal marcada por diarreia, cólicas, náuseas, vômitos e febre.

Aliás, para as síndromes gripais o recomendado é o distanciamento de pessoas doentes, uso de máscaras, álcool em gel nas mãos e evitar aglomerações.

Portanto, para a dengue e outras arboviroses é fundamental o uso de repelentes e vacina (atualmente disponível apenas para crianças).

Já para a gastroenterite, o ideal é o distanciamento de pessoas doentes, uso de máscaras, álcool em gel nas mãos, evitar aglomerações, evitar alimentos e águas de origem duvidosa e vacina para alguns tipos de rotavírus (disponível para crianças).

“É muito importante que as pessoas tenham em mente a diferenciação dessas patologias para procurarem ajuda médica e receber o tratamento devido. Nossas equipes de saúde estão preparadas para receber e atender a população da melhor maneira possível, mas contamos com a colaboração de todos na prevenção dessas doenças”, salienta o secretário de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler.

