Santa Casa de Guaçuí é referência para cidade do Sul do País

A Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí recebeu nessa quarta-feira (6) a visita da secretária Municipal de Saúde da cidade de Brusque, em Santa Catarina, no Sul do País.

Thayse Rosa, juntamente com sua equipe técnica, conheceu o modelo de gestão implementado na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí e no Saúde Fácil, que hoje é referência no Sul do Estado. A Secretária tem como principal meta fortalecer a atenção especializada no SUS.

Além disso, Thayse conheceu as diversas experiências desenvolvidas pela Instituição, no atendimento humanizado e resolutivo do serviço de ortopedia, mamografia, endoscopia, dentre outros, e diversos exames e consultas especializadas que a Santa Casa oferta.

A secretária pode ver de perto como funcionam todas as linhas de cuidados desenvolvidas pelo hospital em benefício da melhoria do atendimento aos pacientes dos 12 municípios da Região do Caparaó Capixaba.

Modelo de Gestão

Para Denis Vaz, Administrador da Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, é uma honra estimular outras Instituições a implantar esse mesmo sistema de gestão, com foco na humanização e resolutividade.

“Todo o modelo de gestão e qualidade assistencial projetado na concepção do SUS é muito bem aplicado na gestão que a Santa Casa Municipal de Guaçuí faz desses serviços públicos essenciais para a população. E nós ficamos honrados em estimular outras Instituições a implantarem esse mesmo sistema de gestão, com foco na humanização e resolutividade”, afirma.

O administrador também ressalta a busca pela excelência na prestação de serviços de saúde que é constante.

“São resultados significativos que foram alcançados graças à execução do planejamento estratégico institucional, e ainda mais importante, devido ao comprometimento e engajamento de todos os colaboradores em diversas iniciativas implementadas. A nossa busca pela excelência na prestação de serviços de saúde é constante, colocando sempre em primeiro lugar nossos pacientes”, frisa Denis Vaz.