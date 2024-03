VÍDEO | Incêndio de grande proporção atinge empresa de café em Guaçuí

Uma empresa de café foi atingida por um incêndio na manhã desta terça-feira (5), na Avenida José Alexandre, no centro de Guaçuí.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), uma equipe está no local realizando os trabalhos de combate às chamas. Não há informações sobre feridos e a causa do incêndio ainda é desconhecida.

Vídeo: Divulgação