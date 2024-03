São José do Calçado celebra seu padroeiro São José

A Igreja Católica celebrou na última terça-feira (19), o dia de São José. Conhecido como o pai adotivo de Jesus, o santo patrono dos trabalhadores, ganhou nove dias de homenagens em São José do Calçado.

Dos dias 10 ao 18, as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), Pastorais e Movimentos Apostólicos da Paróquia São José organizaram Celebrações Eucarísticas diariamente. Na ocasião também foi celebrada a 30° Novena de São José.

“Vários presbíteros da nossa Diocese de Cachoeiro presidiram a Eucaristia, dentre eles, o padre Antônio Marcou Moura da Silva que é natural de São José do Calçado”, explicou a agente da Pastoral da Comunicação (Pascom), Fabiana Araújo.

As celebrações reuniram às 29 CEBs que compõem a paróquia e, logo depois, os devotos que participaram do novenário, puderam confraternizarem juntos nas barraquinhas instaladas na parte externa.

“Foram dias festivos com momentos ricos de encontro, lazer e, com isso, reforçamos nosso espírito de partilha e nossa unidade paroquial”.

Na última terça-feira (19), o padre Antônio Valdeir de Queiroz, pároco local, presidiu a Celebralação Eucarística em honra ao padroeiro na comunidade matriz. A Santa Missa foi concelebrada pelo Vigário Paroquial Wagner Paulo Doriguetti, pelo pároco da Paróquia São Geraldo Magela, José Carlos Brasil.

Após a celebração, aconteceu a tradicional procissão pela praça central com a Lira de São José do Calçado.