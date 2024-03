‘Saúde Mais Perto de Você’ realiza edição especial no Mês da Mulher

Neste mês de março, dedicado aos cuidados com a saúde da mulher, o projeto Saúde Mais Perto de Você, da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) ganhará uma versão especial dedicada ao público feminino. O programa terá uma ação integrada na sede e no interior do município, no próximo dia 16.

Das 8h às 12h, todas as 32 Unidades Básicas de Saúde de Cachoeiro abrirão para a realização da coleta de exame preventivo do colo do útero. Portanto, a ação é em alusão à campanha Março Lilás.

Leia também: Chuvas intensas no ES: cidades recebem novo alerta nesta sexta (9)

Aliás, para ter acesso ao exame, basta que a mulher procure a UBS mais próxima de casa. Para isso, basta levar documentos de identificação e cartão do SUS, para agendamento da coleta de material para análise e instruções sobre o procedimento.

No entanto, já na Casa Rosa, situada na subida da rua Costa Pereira, Centro, uma grande ação com diversos serviços gratuitos marcará a edição especial do Projeto Saúde Mais Perto de Você no Mês da Mulher.

‘Saúde Mais Perto de Você’

Também das 8h às 12h, o público feminino poderá contar com atendimento em assistência social. Além disso, haverá café da manhã; serviços de beleza e autoestima; além de consultas com psicólogo, odontólogo e nutricionista. Além disso, também haverá consulta com ginecologista para pacientes previamente agendadas no sistema.

“Estamos mobilizando grande parte da estrutura da rede municipal de saúde para a realização dessa edição especial do projeto Saúde Mais Perto de Você. A ação visa, além de ofertar serviços públicos gratuitos, chamar atenção para a importância dos cuidados com a saúde da mulher. Especialmente, em relação ao câncer do colo do útero, neste mês marcado pela campanha Março Lilás”, destaca o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Quem deve realizar o exame preventivo?

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) reforça que o preventivo deve ser feito, periodicamente, por toda mulher que tem ou já teve vida sexual. Principalmente, as que têm entre 25 e 59 anos. A princípio, o exame tem que ser realizado anualmente. Após dois exames seguidos (com um intervalo de um ano) apresentando resultado normal, pode passar a ser feito a cada três anos.

Campanha Março Lilás

Neste mês de março, a Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro (Semus) está com uma programação especial voltada para a campanha Março Lilás – dedicada a prevenir o câncer de colo de útero.

No entanto, o cronograma contempla diversas ações de conscientização, como palestras e salas de espera, além da realização de exames preventivos

Confira a programação completa AQUI!