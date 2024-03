Sedu disponibiliza apoio para regiões afetadas pelas chuvas no Sul do ES

Diante do cenário formado pelas fortes chuvas que assolaram a região sul do Espírito Santo, a Secretaria da Educação (Sedu) está disponibilizando espaço, pessoal e transporte para auxílio na recuperação das cidades atingidas. A previsão é de que os trabalhos continuem até o próximo fim de semana.

O Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Antônio Acha, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Monsenhor Elias Tomasi, localizadas em Mimoso do Sul, e a EEEFM Marcondes de Souza, em Muqui, estão sendo utilizadas como ponto de apoio para abrigo de famílias, coleta de doações e distribuição de mantimentos.

As EEEFM José Corrente; Professor Pedrão Simão; Professora Célia Teixeira do Carmo; Sirena Rezende Fonseca; o CEEFMTI Aristeu Aguiar, em Alegre, também estão servindo de auxílio aos municípios e às ações do Governo do Estado, assim como as escolas Pedro Alcântara Galvêas; Bráulio Franco; São José e Juvenal Nolasco, localizadas nas regiões de Dores do Rio Preto, Muniz Freire e Divino de São Lourenço.

Contudo, a EEEFM Candida Póvoa, localizada em Apiacá, está, inclusive, funcionando como base para o Exército Brasileiro. Caminhões pertencentes à frota da Secretaria da Educação também foram disponibilizados para o transporte dos donativos recolhidos para todas as regiões afetadas.

Estoque alimentício

A subgerente de Alimentação Escolar da Sedu, Fernanda Grazziotti Paula, informou que a empresa terceirizada que abastece parte das escolas da região sul do Estado. Que aliás, estão sem aulas devido à situação de calamidade dos municípios. Liberou o estoque alimentício que estava contido nas unidades escolares, direcionando-os para a produção das marmitas fornecidas à população local.

“Nós e os superintendentes dessas regiões atingidas pelas chuvas nos reunimos neste fim de semana para monitorar a situação das nossas escolas. Juntos, estamos organizando o funcionamento da rede de ensino, assim como o uso dos nossos equipamentos para auxílio às cidades atingidas. Estamos totalmente à disposição das prefeituras do sul para que nós possamos, o mais rápido possível, restabelecer a normalidade”, afirmou o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo.