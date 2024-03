Servidores da Prefeitura de Vitória terão reajuste salarial de 10% em abril

Os servidores da Prefeitura de Vitória terão reajuste de 10% nos vencimentos a partir do mês de abril. O anúncio foi feito na última quinta-feira (14), pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos).

O secretário de Gestão e Planejamento, Regis Mattos, destacou que essa foi uma decisão planejada e organizada, visando manter o equilíbrio das contas públicas, respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal. “O reajuste é mais uma ação da Prefeitura de Vitória no sentido de reconhecer o trabalho de nossos servidores em prol da população da cidade”, destacou.

O prefeito agradeceu o empenho de todos os servidores públicos do município de Vitória. “Isso só foi possível graças a ajustes fiscais realizados desde o início da gestão. Essa medida aquece a economia na cidade e gera renda e oportunidades. Hoje, Vitória é destaque em vários setores, e isso é fruto do trabalho de vocês, servidores. Ainda temos muito a avançar, mas o reconhecimento por vocês é nosso compromisso”.

Valorização dos servidores

Diretor da Fecomércio, José Carlos Bergamin, destacou: “Fico feliz em ver que estamos injetando recursos e ânimo na economia. O aumento de salário estimula o comércio e os serviços, além das indústrias. Tudo isso faz rodar a economia”.

“A valorização do servidor, ainda mais para a gente que é do serviço social, que sobe comunidade, tem questão de periculosidade, isso é excelente, nos valoriza, a gente que no dia a dia entra na comunidade e vê que essa gestão, temos dado importância à comunidade. Esse incentivo é muito importante”, contou Edileuza Sampaio, assistente social da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec).

Outros benefícios

O município de Vitória tem atualizado sua política de pessoal, buscando reconhecer e valorizar os servidores públicos.

Reajuste dos vencimentos de todos os servidores de 32,2% desde o início da gestão;

Aumento de 106% no valor do auxílio desde o início da gestão;

Instituição do auxílio alimentação para jornada superior a 40h – R$ 800;

Aumento do valor da bolsa de estágio em 40%;

Novo Plano de Cargos, Carreira e Subsídio da Guarda Municipal;

Nova tabela do Magistério Municipal, com o salário inicial para professor graduado (40h) aumentando em 26%, passando a ser de R$ 4.247,99;

Bonificação por desempenho para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação (Seme);

Implantação do Programa de Inovação e Qualidade da Saúde de Vitória – Provix, com pagamento da bonificação no valor de R$ 9 mil anual, dividido em 3 parcelas de R$ 3 mil, para servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semus);

Abono de R$ 2,5 mil em 2023 e abono de R$ 1 mil em 2021 e 2022;

1429 efetivos nomeados;

Novos concursos da Guarda Municipal e para professores.