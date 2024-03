Sete grandes empresas estão procurando fornecedores no ES 

A primeira Rodada de Negócios 2024 realizada pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), por meio do Programa +Negócios, vai reunir sete grandes empresas para conectar suas demandas com fornecedores capixabas.

Linhares Geração, Termelétrica Viana, Povoação Energia, Frisa, Mivita Construtora, Marcopolo e Estel são as âncoras que estarão no evento, no dia 21 de março, às 8h30, na sede da Federação. Aliás, as inscrições podem ser feitas até o dia 12 de março no link: https://forms.office.com/r/SUJCtxGuZ0

Todavia, a novidade deste ano é que todos os fornecedores participantes poderão apresentar um pitch de até três minutos sobre seu negócio às empresas compradoras e, também, aos demais fornecedores que estarão na mesa.

Contudo, para participar do encontro, é necessário que a empresa seja exclusivamente capixaba e, ao se inscrever, pagar uma taxa de R$ 70,00. Associados aos sindicatos patronais filiados à Findes têm 50% de desconto.

Segmentos demandados

Aluguel de geradores, bombas mecânicas e manuais, chapas e tubos em geral, ferramentas em geral, locação de empilhadeira, serviços de usinagem e paredes drywall são alguns dos segmentos que as empresas estão à procura no Estado.

Confira a lista com todos os segmentos. https://forms.office.com/r/SUJCtxGuZ0

Sobre a Rodada de Negócios

Aliás, a rodada faz parte do Programa +Negócios da Findes e estimula o desenvolvimento da indústria, propiciando que empresas de diferentes portes façam negócios.

A partir de um horário pré-agendado, a empresa compradora se reúne com as vendedoras, de forma on-line ou presencial. As ofertantes da rodada realizam a apresentação dos seus produtos/serviços.

Rodada de Negócios

Data: 21 de março (quinta-feira)

Hora: 8h30

Local: Sede da Findes, Vitória

Inscrições até 12 de março: https://forms.office.com/r/SUJCtxGuZ0