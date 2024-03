Sobe para 12 o número de mortes por conta das chuvas no Sul do ES

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, órgão pertencente ao Corpo de

Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, divulgou um novo boletim extraordinário com a atualização das chuvas que atingem o Sul do Espírito Santo desde a última sexta-feira (22). Na atualização de 6h deste domingo (24), o número de mortes subiu para 12, sendo 10 no município de Mimoso do Sul, e duas em Apiacá.

Até a última atualização de sábado (23), Mimoso do Sul contabilizava quatro mortes e 7 desaparecidos. No entanto, o número foi atualizado durante à noite.

No município há três estabelecimentos com o nome Reviver, sendo dois asilos e um lar para pessoas com deficiência. No Reviver Lar de Idosos, próximo à igreja católica do município, haviam 10 idosos e todos foram retirados.

No segundo Reviver Lar de Idosos, foi acessado pela equipe do Bombeiros à noite, que confirmou que todos os idosos se encontram bem. Já no Reviver Lar de pessoas com deficiência haviam 10 pessoas. Cinco foram resgatadas com o auxílio da aeronave e outros cinco morreram no local.

Além disso, segundo o boletim extraordinário, a energia e o sinal de telefonia foram reestabelecidos em alguns pontos da cidade no final do dia.