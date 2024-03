Sul do ES: cidades podem ter chuva com fortes trovoadas nesta sexta (29)

O tempo deve seguir chuvoso, nesta sexta-feira (29), no Sul do Espírito Santo. Segundo o Incaper, partir da tarde, a previsão é de pancadas de chuva com trovoadas em toda a região.

A expectativa também é de vento moderado pelo litoral. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima é de 23 °C e máxima de 32 °C. Já nas áreas altas, a mínima é de 21 °C e máxima de 30 °C.

Alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve o alerta amarelo de chuvas intensas para o Espírito Santo nesta quinta-feira (28). De acordo com o comunicado, 34 municípios do Estado estão sob o aviso meteorológico.

Com grau de severidade de perigo potencial, o alerta é válido até às 10h de sexta-feira (29), e prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. São previstos ventos intensos (40-60 km/h), com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.