Suspeito de matar homem a facadas em Presidente Kennedy é preso

Um homem foi preso suspeito de ter esfaqueado duas pessoas no último domingo (3), na região de Marobá, em Presidente Kennedy, litoral Sul do Espírito Santo. De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a prisão aconteceu na localidade de Curvina, em Marataízes.

A GCM informou que os guardas realizavam patrulhamento preventivo, quando avistaram o suspeito passando na localidade. No entanto, os agentes realizaram a abordagem, momento em que o suspeito acabou confessando o crime.

Diante disso, os guardas deram voz de prisão e conduziram o suspeito para a Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, onde foi entregue a autoridade de plantão para serem tomadas as medidas cabíveis.

O crime

Na manhã do último domingo (3), policiais militares foram acionados, pois um homem e uma mulher haviam sido esfaqueados durante uma briga em Marobá, em Presidente Kennedy.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que a vítima, que morava em um balcão, teria flagrado uma briga entre uma mulher e o marido. Nisso, a vítima foi tentar apartar a confusão, mas acabou sendo esfaqueado no peito pelo suspeito, que fugiu logo em seguida.

Quando os militares chegaram no local, identificaram que a mulher também havia sendo esfaqueada pelo marido. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhada para um hospital da região.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.