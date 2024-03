Suspeitos são detidos por porte ilegal de arma em Dores do Rio Preto

Dois homens, de 33 e 41 anos, foram detidos com uma arma de fogo e cocaína durante uma abordagem realizada em Mundo, distrito de Dores do Rio Preto.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 20h32, os militares foram informados pelo Central de emergências 190, a cerca de uma denúncia que um homem estaria portando uma arma de fogo em um estabelecimento comercial e que inclusive já teria sido preso por homicídio.

Diante das informações, os policiais foram ao local e abordaram os dois suspeitos, sendo um deles com as mesmas características repassadas. Durante a busca pessoal, os militares localizaram uma garrucha calibre 36 e oito munições do mesmo calibre. Com o outro suspeito os militares localizaram quatro papelotes de cocaína em seu bolso.

Diante do flagrante, os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à 6ª delegacia Regional de Alegre.