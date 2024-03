Suspeito de tráfico de drogas é detido em Atílio Viváqua

Após denúncias anônimas de que um homem estaria andando pelas ruas do bairro Grota, no município de Atílio Vivácqua, portando uma arma de fogo, homens da Polícia Militar realizaram patrulhamento nas localidades.

Durante o patrulhamento, os militares identificaram o suspeito, que logo que avistou a viatura correu com uma sacola na mão. Após descartar o volume em um terreno baldio, o acusado tentou se esconder, mas logo foi encontrado e recebeu ordem de prisão. Com o mesmo foram encontrados 12 papelotes de substância análoga à cocaína.

O acusado foi detido e encaminhado para o DPJ de Cachoeiro de Itapemirim e entregue à autoridade policial.

