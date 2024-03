Tem lixo eletrônico em casa? Ainda dá tempo de descartar de forma correta

Se você tem lixo eletrônico em casa ainda dá tempo de descartar da forma correta e fazer a diferença para o meio ambiente. Desde o início desta semana, a Prefeitura de Cachoeiro está promovendo uma campanha de recolhimento desse tipo de resíduos. Garantindo, desta forma, o descarte correto desses materiais e promovendo a sustentabilidade.

A coleta de resíduos eletrônicos, que acontece em Cachoeiro até esta sexta-feira (22), já levantou mais de uma tonelada de itens. Com efeito, a ação, que visa ajudar na preservação do meio ambiente, está sendo realizada na Praça de Fátima.

O caminhão “Vem Reciclar”, da coleta seletiva, estará estacionado no local, das 8h às 17h. Sendo assim, os servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb) estão presentes para atender as pessoas que trouxerem os materiais de descarte.

Podem ser entregues materiais como televisores, celulares, computadores, e uma variedade de outros aparelhos eletrônicos que já não são utilizados. Em seguida, os materiais recolhidos serão encaminhados para empresas especializadas em reutilização e reaproveitamento.

A ação tem objetivo de eliminar os riscos ambientais associados ao descarte inadequado de lixo eletrônico e promover a sustentabilidade.

“A coleta consciente é um ato de cuidado, não apenas com o meio ambiente, mas também com as pessoas. Precisamos fazer o descarte correto para que a nossa e as futuras gerações tenham uma melhor qualidade de vida”, expressa Victor Galvão Rabbi, secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.

Os materiais recolhidos serão encaminhados para empresas especializadas em reutilização e reaproveitamento. Sem dúvidas, esta abordagem elimina os riscos ambientais associados ao descarte inadequado de lixo eletrônico. Mas também contribui para a economia circular, reduzindo a necessidade de extrair novos recursos.