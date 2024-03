“Temos que trabalhar juntos”, menciona especialista

Emanuel Ramos Viguetti, Zootecnista da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI, esteve abordando o tema Profissionalização e Viabilidade Econômica da Piscicultura, no Fórum de Piscicultura realizado em Muniz Freire.

Para o especialista, o clima da região do Caparaó é muito parecido com o de Santa Catarina, isso faz com que a produção seja um pouco parecida. Além disso, o mesmo menciona ser necessário um trabalho em conjunto para fortalecer o mercado de produção de peixes.

“Tenho comentado que a cadeia produtiva da piscicultura tem que andar de mãos dadas, pois não há uma competição, o pessoal tem que se unir, tralhar e andar junto para fortalecer o mercado. Tem espaço para todos e o mercado está para peixe”, diz Emanuel.

Realização e apoio

A feira de Inovação no Agronegócio, a Inova Capixaba – Piscicultura In Foco, que teve como tema o Fórum de Piscicultura, será realizada pela GFC Eventos e contou com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), do Programa de Popularização da Inovação – INOVAPOP, Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), bem como o Sebrae, Ufes, Ifes Cepid, Prefeitura de Muniz Freire e AQUINOTICIAS.COM.

