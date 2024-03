Tempo curioso! Veja o que diz a previsão para o Sul do ES no último dia do mês

O tempo em Cachoeiro, neste domingo (31), deve ser de sol, com aumento de nuvens durante a manhã, pancadas de chuva pela tarde e tempo aberto a noite.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o domingo deve ser de chuva em alguns momentos do dia em todas as áreas do Espírito Santo por causa da presença de um canal de umidade, que mantém a instabilidade.

A intensidade dos ventos diminui ao longo de todo o litoral.

Na região Sul, pode ocorrer variação de nuvens e previsão de chuva em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima é de 22 °C e máxima de 31 °C. Já nas áreas altas, a previsão é de mínima de 22 °C e máxima de 30 °C.