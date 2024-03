Cachoeiro: Temporada de Areia 2024 começa nesta sexta-feira (8)

A terceira edição da Temporada de Areia de Cachoeiro terá início nesta sexta-feira (8). Sobretudo, coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), a competição promete muitas emoções em diversas modalidades.

Aliás, neste ano, na Temporada de Areia, entram em disputas atletas das modalidades beach soccer masculino, vôlei de areia masculino e feminino, futevôlei masculino, beach tênis masculino e feminino. Todavia, segundo a Semesp, todas as inscrições foram preenchidas.

Contudo, nesta sexta (8), serão realizadas as partidas iniciais de vôlei de areia e beach tênis, na categoria feminina, a partir das 19h, na quadra de areia da Associação de Moradores do bairro Amarelo (Amobam). Aliás, a entrada é gratuita!

“Estamos empolgados e muito confiantes de que será mais uma edição de sucesso. Quem ama esportes não pode deixar de conferir; serão dias de muita competição e diversão”, convida o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Ramon Silveira.

