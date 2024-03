Temporada de Areia: final do beach soccer acontece nesta quarta (27)

A reta final da terceira edição da Temporada de Areia promete muita emoção. Nesta quarta-feira (27), será realizada a grande final da modalidade beach soccer masculino.

Leia também: Capixaba conquista 3° lugar no Pan-Americano de Jiu-Jitsu

Aliás, a partida vai acontecer na quadra de areia do bairro Amarelo, a partir das 19h30. A ação é aberta ao público, com entrada gratuita.

Semifinais da Temporada de Areia

A final será definida após os jogos da semifinais, que acontecem nesta terça-feira (26). Os jogos serão entre as equipes do Wolfsburg e Vira Copos e do Juventude CDM e Rio Novo Beach Soccer. As partidas também serão realizadas no Amarelo, às 19h30.

Aliás, além de troféus e medalhas, as equipes vencedoras levarão para casa prêmios em dinheiro. O primeiro lugar vai ganhar R$ 1 mil; o segundo, R$ 500 e a terceira equipe ganhadora levará a quantia de R$ 300.

“Estamos chegando ao final de mais um evento muito bem organizado e que, mais uma vez, mostra como Cachoeiro tem se destacado na área do esporte. Convidamos a todos para conferir esses jogos finais, com muita alegria e empolgação”, salienta o secretário de municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Ramon Silveira.