Capixaba conquista 3° lugar no Pan-Americano de Jiu-Jitsu

Lutadora faixa preta da categoria adulta, a atleta Thaís Loureiro subiu ao pódio e conquistou o terceiro lugar no Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu IBJJF. O evento teve início no dia 19 e foi encerrado nesse domingo (24), em Kissimmee, na Flórida, nos Estados Unidos.

Contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), Thaís Loureiro começou a temporada bem e já acumula medalhas nas competições que disputou. No início deste mês de março, a atleta também foi destaque no Los Angeles International Open IBJJF, ao conquistar uma medalha de ouro e duas de prata.

“Foi um campeonato muito bom, tinham doze meninas na minha categoria e a maioria era campeã mundial. Foi uma chave bem cheia e consegui ficar em terceiro lugar. Então, foi incrível”, comemorou Thaís Loureiro ao falar da conquista na Flórida.

Os gêmeos capixabas Raul e Ramon Schunk também participaram do Pan-Americano de Jiu-Jitsu, na categoria faixa preta master e venceram a primeira luta, mas foram superados nas quartas de final. Ramon Schunk também é contemplado pelo Bolsa Atleta e a dupla viajou com passagens aéreas concedidas pelo programa Voe Atleta, também da Sesport.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.



Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagas aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).

Voe Atleta

O Voe Atleta, antigo Compete Esportivo, é um programa que custeia passagens de avião, com o intuito de viabilizar a participação de atletas e paratletas capixabas em competições nacionais e internacionais.