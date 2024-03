Temporada de Areia: futevôlei e vôlei masculino definem duplas campeãs

Na última semana, a terceira Temporada de Areia de Cachoeiro trouxe muitas emoções nas disputas das modalidades de vôlei e futevôlei masculino.

Os jogos foram realizados na quadra de areia do bairro Amarelo. De quarta (13) a sexta-feira (15), aconteceram os jogos de futevôlei, que consagraram a dupla Renan e João os grandes campeões. No segundo lugar, ficaram Douglas e João Douglas, seguidos por Alessandro e Rômulo e Caio e Douglas Brandão, respectivamente.

Já nas disputas do vôlei de areia, modalidade que tem apresentado amplo crescimento em Cachoeiro, Ian e Luciano subiram no lugar mais alto do pódio. Os vice-campeões foram Alan e Mateus.

“A Temporada de Areia está virando uma excelente tradição; temos muitos bons atletas que se destacam e elevam o nível da competição. Estamos orgulhosos de todos os participantes”, salienta o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Ramon Silveira.

Temporada de Areia: beach soccer

A Temporada de Areia 2024 entra na reta final a partir desta segunda (18), com os jogos do beach soccer masculino.

Até o próximo dia 27, as partidas serão realizadas na quadra do Amarelo, sempre a partir das 19h, com entrada gratuita.