Temporal causa estragos e deixa população sem energia em Anchieta

Um temporal que atingiu o município de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, causou estragos e deixou a população sem energia na tarde da última terça-feira (5).

De acordo com o secretário de comunicação Flávio Simões, houve um vendaval que durou pouco tempo e que deixou bastante prejuízos. “Foi um vendaval muito pontual, que durou menos de 3 minutos e passou só em uma faixa da comunidade de Limeira. Houve destruição na quadra de esportes, algumas casas foram destelhadas e árvores caídas. Além disso, a comunidade ficou sem energia elétrica”, contou.

Flávio contou ainda que equipes da Defesa Civil e da EDP estão no local na manhã desta quarta-feira (6), realizando os trabalhos. Além disso, uma equipe da Assistência Social está na comunidade fazendo um levantamento de todas as famílias que foram afetadas para que possam suprir todo o prejuízo.

