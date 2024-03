Temporal no Sul do ES: mortos na tragédia são identificados

Foram identificadas, na tarde desta segunda-feira (25), as vítimas da tragédia causada pelas fortes chuvas que atingiram os municípios de Apiacá e Mimoso do Sul.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), os corpos das vítimas foram identificados no Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

Além disso, informou que o espaço provisório montado pela Polícia Científica (PCIES) na Capela Mortuária de Mimoso do Sul foi desmobilizado.

leia também: Corpos de mãe e filho são encontrados no interior de Mimoso do Sul

As vítimas femininas da tragédia são: Adair Antônia Fernandes Medeiro, Denise Beraldes Mendes, Flávia Barbosa Almeida, Gilda Hastemreitez Leite, Lorena Moraes Miguel, Luzia Catarina de Souza Gonçalves e Rosa Tome Poldi.

Já as masculinas são: Antonio Marcos Fernandes de Souza, Davi Gomes da Silva, Nelson Martins, Rodrigo Moraes Miguel e Sergio Luiz de Souza. Todos esses são de Mimoso do Sul e estão liberados.

Os corpos da tragédia de Apiacá, estão aguardando a liberação no SML, são elas: Ester Santána dos Santos e João Carlos Alves Ferreira.

Uma criança, com idade aproximada de 6 a 7 anos, uma idosa e uma adolescente, ainda não foram identificadas e também aguardam a liberação do SML.

A PCIES orienta que possíveis familiares compareçam ao local para iniciar o processo de checagem da identidade e liberação.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.