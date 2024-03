Terço gigante faz súplica pela paz, durante a Festa da Penha 2024

Como já é tradição há 26 anos na Festa da Penha, o Terço gigante será entre as palmeiras do Convento da Penha para deixar ainda mais bonitos os festejos em homenagem à padroeira dos capixabas em 2024. E esse ano o terço remete a um pedido especial da festa para o mundo: será uma súplica de paz, com destaque para a cor branca e detalhes de flores em alumínio.

Segundo o médico Osmar Sales, idealizador do terço, vários temas foram pensados para este ano. Mas, nenhum tocou mais forte o coração dele e de seus voluntários como o pedido de paz, tão necessária ao mundo. Sales informou que as peças estão bem adiantadas, e que algumas começam nas próximas semanas. A montagem completa do terço tem início na noite de sexta-feira, dia 29. Já a instalação entre as palmeiras será na manhã de sábado, dia 30, um dia antes do início oficial da Festa da Penha 2024.

Globo terrestre

Osmar ainda adiantou que no centro do terço haverá um globo terrestre e a palavra “paz” escrita em diversas línguas. “O terço terá beleza e leveza e uma mensagem de paz que é fundamental para o mundo. Foi Jesus quem disse: ‘Que a paz esteja convosco’”, destacou.

São cerca de 15 pessoas em todo o processo, desde a concepção, produção, montagem e até a instalação do terço. “Temos gente que doou pintura, eletricistas, marceneiros, tenho uma guardiã do material do terço – que guarda tudo com cuidado e carinho. São pessoas que fazem tudo isso com muito amor. Eu estou há 26 anos nesse trabalho e enquanto estiver vivo, farei o terço”, diz Osmar.

Terço gigante

O Terço gigante tem cerca de 20 metros de comprimento e pesa aproximadamente 50 quilos. Ele fica pendurado entre duas palmeiras centenárias localizadas no Campinho do Convento da Penha, em Vila Velha, e é instalado tradicionalmente na manhã do Sábado de Aleluia.

Osmar lembra que o primeiro “Terço Gigante” foi em 1998. Na tentativa de criar um terço semelhante ao grande terço da Missa celebrada pelo então Papa João Paulo II, quando esteve no Rio de Janeiro, em 1997.

Então, ao confeccionar, o terço ficou muito pesado e não subia com balões de gás hélio e nesse ano, ele foi carregado pelas devotas durante a Romaria das Mulheres daquele ano e em seguida, com permissão de um Frei do Convento ele pendurou nas palmeiras.

Contudo, em 1998, Osmar decidiu novamente fazer o terço, tradição que se mantém viva. A ideia é sempre passar um ensinamento ou uma tradição católica.

Sobretudo, lembrando que a Festa da Penha 2024 acontece entre os dias 31 de março e 8 de abril e é uma realização da Arquidiocese de Vitória, Convento da Penha e Associação dos Amigos do Convento da Penha. Aliás, está entre as três maiores festas marianas do Brasil e é o maior evento do Espírito Santo, que está na 454ª edição.