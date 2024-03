Trabalhador morre após caminhonete de empresa capotar em Ibatiba

Um homem, de 46 anos, morreu após a caminhonete da empresa em que ele trabalhava capotar em uma lavoura de café na localidade de Córrego de Água Limpa, zona rural de Ibatiba, no último sábado (23).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a guarnição recebeu informações de que havia acontecido um capotamento e um dos ocupantes teria morrido no Córrego de Água Limpa. Diante disso, os militares foram até o local e encontraram uma caminhonete Toyota/Hilux, de cor prata, de uma empresa de operadora de internet, capotada no meio da lavoura.

No entanto, populares informaram aos militares que o veículo teria capotado por aproximadamente 200 metros de ribanceira abaixo. No local, um dos ocupantes, um homem de 46 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já o outro ocupante, de 28 anos, estava sendo atendido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que logo foi levado pela ambulância e transferido para o Hospital São Lucas, em Vitória.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o corpo da vítima, de 46 anos, de 46 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.