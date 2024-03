Trio com mandado de prisão em aberto é preso em Muqui

A Polícia Militar prendeu três homens, dois de 50 e um de 37 anos, durante o cumprimento de mandados de prisão em aberto realizado em Muqui, na última quarta-feira (20).

De acordo com a Polícia Militar, os policiais localizaram o primeiro suspeito, de 50 anos, na Rua Coronel Marcondes de Souza, no centro do município. Os militares reconheceram o suspeito e efetuaram a prisão. A PM informou ao preso do mandato de prisão em seu desfavor e de seus direitos.

A PM localizou o segundo suspeito, de 50 anos, por volta das 17h30, também em Muqui, porém, em uma rua do bairro Nossa Senhora Aparecida. Lá, os militares efetuaram a prisão e informaram que havia um mandado de prisão em seu desfavor.

Além disso, os policiais encontraram o terceiro suspeito, de 37 anos, na Avenida São João Batista, no bairro Boa Esperança. Os policiais o informaram do mandado de prisão em seu desfavor e o prenderam.

Portanto, a Polícia Militar conduziu os três homens para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde serão tomadas as medidas cabíveis.