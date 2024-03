“Tudo tem a primeira vez”, diz Peter sobre reeleição em Mimoso do Sul

Levando em consideração o histórico de que Mimoso do Sul nunca reelegeu um prefeito, muitas lideranças políticas já começam a se mobilizar para tentar ocupar a cadeira do Poder Executivo municipal, atualmente ocupada pelo prefeito Peter Costa (Republicanos).

Mas, apesar do histórico desfavorável, o prefeito prefere deixar o pessimismo de lado e apostar no trabalho como arma para espantar o “fantasma” que assombra os políticos que conseguem chegar ao maior cargo político da cidade.

“É bom frisar que Mimoso nunca teve reeleição. Teve prefeito que já foram duas vezes, mas foi, perdeu e voltou. Mas tudo tem a primeira vez. Eu estou focado nisso, em continuar trabalhando. E também estou muito otimista que isso possa dar certo”, afirma Peter Costa.

Atualmente Peter Costa aponta que o projeto de continuar na Prefeitura de Mimoso do Sul vem evoluindo, mas a decisão final não será sua, mas sim da população e do grupo político ao qual faz parte.

“Hoje eu me coloco como pré-candidato. Vou monitorar com pesquisa e tudo. Só disputo a eleição se a população me quiser de volta. Eu estou monitorando, as coisas estão boas. Se continuar do jeito que está, eu irei disputar a reeleição”, explicou o prefeito.

Peter ainda afasta a possibilidade de qualquer tipo de rivalidade com o seu vice-prefeito no que diz respeito ao processo de disputa das eleições que acontecem em outubro deste ano.

“Eu tenho o vice-prefeito hoje, Paulinho. É um cara que venceu na vida, entregava jornal na rua e cresceu. Foi vereador junto comigo, hoje é o meu vice-prefeito e me ajuda demais. Provavelmente, ele vai estar disputando as eleições comigo de novo. É uma decisão de grupo, nossa, e o Paulinho “tá para o que der e vier”, mas hoje eu falo 99% de ele disputar a eleição comigo de novo”, afirmou.