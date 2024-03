Turismo no Espírito Santo impulsiona economia com aumento de empregos

As atividades turísticas no Espírito Santo apresentaram um crescimento de 1,2% em 2023, conforme o Índice de Atividades Turísticas (Iatur), divulgado no mês de fevereiro. O número de pessoas empregadas nos segmentos turísticos também registrou um aumento de 2,4% entre o primeiro e o terceiro trimestre do ano.

“O Espírito Santo registrou um aumento de 1,2% nas atividades turísticas em comparação com o ano anterior, indicando uma tendência positiva para o setor em nosso Estado. Esse crescimento é particularmente significativo, considerando os desafios enfrentados durante a pandemia da Covid-19”, ressaltou o secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos.

Ele destacou que, somando os resultados de 2022 e 2023, o crescimento acumulado no turismo capixaba ultrapassa 26%. “No acumulado dos anos 2022 e 2023, somando os resultados, chegou-se a uma curva crescente de mais de 26% no segmento do turismo no Espírito Santo”, afirmou Lemos.

O setor de alimentação foi o mais representativo, com 54,1% das pessoas ocupadas no terceiro trimestre de 2023, seguido por transporte (31,3%) e atividades culturais e desportivas (5,1%). Já o setor de hospedagem cresceu 12,7% nos três primeiros trimestres de 2023.

“A Setur reafirma seu compromisso em apoiar e promover o turismo no Espírito Santo, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social de nossa região”, completou Philipe Lemos.

O secretário também agradeceu à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio) pela pesquisa detalhada, destacando a importância dos insights fornecidos para orientar as políticas e estratégias do setor turístico capixaba.