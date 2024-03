Vagas gratuitas para atividades físicas em núcleos esportivos no ES

A Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Vila Velha está oferecendo aulas gratuitas para diversas atividades físicas nos núcleos esportivos do projeto Campeões da Vila, nos bairros das cinco regiões administrativas da cidade.



As aulas acontecem em dias e horários alternados, visando contemplar o maior número de pessoas praticando esporte, promovendo saúde, oportunidade de integração e proporcionando bem-estar à população (confira os núcelos no final deste texto).



Para participar os interessados devem preencher ficha de inscrição no local de interesse e apresentar cópia da carteira de identidade e atestado médico de aptidão física. As vagas são flutuantes, de acordo com a demanda de cada modalidade esportiva. Aliás, em caso de dúvidas, a Secretaria de Esporte e Lazer está disponível para esclarecimentos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h, por meio do telefone (27) 3149-7430.

Todavia, nesta semana, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, recebeu os professores dos núcleos esportivos e ressaltou a importância do trabalho deles.

Atividades físicas

“Estamos oferecendo atividades gratuitas por toda a cidade e vocês são fundamentais nesse relacionamento que temos com os moradores de Vila Velha. Estamos oferecendo cuidado, atenção, prevenção, promovendo saúde e gerando qualidade de vida. Nosso trabalho, seja aqui organizando a gestão e oferecendo condições para vocês. Ou seja vocês no dia a dia, ofertando a prática da modalidade, mostra o compromisso que temos com o bem-estar das pessoas. Vamos avançar para que os núcleos sejam ainda mais cheios de moradores aproveitando essa oportunidade”, comentou o prefeito.



Contudo, o secretário de Esportes e Lazer, Andinho Almeida, destacou que os projetos contemplam pessoas de qualquer faixa etária ou condição social. O objetivo, segundo o secretário, é fazer com que a cidade permaneça ativa e tenha cada vez mais qualidade de vida.



“Não importa idade ou nível de habilidade, os núcleos esportivos gratuitos de Vila Velha têm atividades para todos. Nosso objetivo é prevenir o sedentarismo, estimulando a população a praticar atividades físicas em locais públicos. Se a pessoa está em busca de uma maneira divertida e saudável de passar o tempo, não deixe de aproveitar as oportunidades oferecidas nos nossos núcleos”, convida o secretário.

Confira os núcleos esportivos que possuem vagas em: https://www.vilavelha.es.gov.br/