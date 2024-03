Vargem Alta: governo dá ordem para construção de campo de bocha

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), realizou, na noite desta quarta-feira (06), a assinatura de ordem de serviço para construção de um campo de bocha no distrito de Jaciguá, em Vargem Alta.

O investimento na obra será de R$ 245.302,85, por meio de convênio entre o Estado e a Prefeitura Municipal. O equipamento terá cobertura metálica, com telha galvanizada, e vai ocupar uma área total de 147,00 metros quadrados.

Jaciguá é o distrito mais populoso de Vargem Alta, e a bocha é um dos esportes mais praticados no interior do município. Após a obra concluída, a comunidade ganhará mais um espaço para a modalidade, inclusive com a possibilidade da organização de campeonatos.

O gerente de Esporte Educacional, Comunitário e Lazer, André Varão, representando o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, esteve na solenidade e comentou sobre a obra: “Esta é mais uma das várias ações que estamos realizando no município. Investimentos na área do esporte que o Governo do Estado está realizando. Só aqui, devem chegar a quase R$ 7 milhões. São equipamentos públicos que proporcionam lazer e bem-estar para a comunidade, principalmente nesse caso da bocha, tão popular aqui na região”, comentou André Varão.

A bocha chegou ao Brasil por influência dos imigrantes italianos. Daí sua popularidade em todo o Estado do Espírito Santo e no município de Vargem Alta. O jogo consiste em lançar bochas (a bola grande) o mais próximo possível de uma bola pequena, que é lançada anteriormente. Enquanto isso, o oponente precisa também atingir o mesmo objetivo ou afastar as bolas do adversário.