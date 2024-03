Vargem Alta: Progressistas entram na briga para tirar Rabello do poder

O deputado estadual e presidente do Progressistas em Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, entrou na briga pela Prefeitura de Vargem Alta.

Influente na região Sul do Espírito Santo, o parlamentar declarou apoio ao pré-candidato a prefeito do Partido Liberal (PL) na cidade, o Luciano Quintino.

O projeto do Progressistas com o PL conta com a participação de outras lideranças fortes do município, a exemplo do ex-prefeito João Altoé e o Eugênio, filho de Agostinho, um dos primeiros vereadores de Vargem Alta.

Em sua fala, Ferraço enfatiza que Vargem Alta não tem dono e precisa voltar a se desenvolver por meio do turismo e da exploração do mármore e granito.

Além de Quintino, o nome da presidente municipal do Republicanos, Leila David, também chegou a ser especulado entre os pré-candidatos à Prefeitura de Vargem Alta, contra a reeleição do prefeito Elieser Rabello, mas ela não confirma.

“Sou presidente do partido Republicano aqui em Vargem Alta. Amo o município de Vargem Alta.

Mas no momento o partido ainda não irá fazer lançamento de pré-candidaturas. Estamos aguardando a direção do Diretório Estadual”, ressaltou.