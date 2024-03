Veículo novo para atender público do Cadastro Único

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Venda Nova do Imigrante adquiriu um veículo, no valor de R$ 91.500,00, com recursos provenientes do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD-PBF). O automóvel, um Cronos Drive 1.3 Flex 0 km, chegou ao município em 12 de dezembro de 2023.

Designado exclusivamente para as ações do PBF e do Cadastro Único, o veículo terá um papel fundamental nas atividades desenvolvidas por esses programas sociais. Além disso, as coordenadoras do PBF terão acesso ao carro nas secretarias municipais de Educação e Saúde, ampliando sua utilidade e eficiência.

O veículo do Cadastro Único do Bolsa Família desempenhará um papel crucial ao realizar visitas domiciliares a famílias inscritas no programa. Profissionais responsáveis pelo acompanhamento das famílias utilizarão o carro para deslocamento até as residências, onde realizarão entrevistas, atualizações de cadastro e outras atividades essenciais para a gestão eficaz do programa.

Essa iniciativa visa assegurar que as famílias recebam o suporte necessário e estejam em conformidade com as regras estabelecidas pelo Bolsa Família.