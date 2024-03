Veja como fica o tempo nesta terça-feira (12) em todo o Espírito Santo

Tempo quente! Nesta terça-feira (12) o sol aparece um pouco mais no Espírito Santo. De acordo com Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, os ventos costeiros e úmidos que sopram em direção ao continente, favorecem a formação de nuvens e chuva, a partir do final da manhã, na região Sul (exceto litoral), Serrana, Norte, Noroeste. Na Grande Vitória, litoral sul e litoral nordeste, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva.

Na Grande Vitória, sol entre nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Sul, previsão de pancadas de chuva com trovoadas à tarde apenas nas áreas afastadas do litoral. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 21 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens e previsão de pancadas de chuva com trovoadas à tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Norte, sol entre nuvens com previsão de chuva rápida à tarde. Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste, sol entre nuvens com previsão de chuva rápida à tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 34 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 23 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens e chuva rápida à tarde, exceto no litoral. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 31 °C.